Первый урожай грецкого ореха и фундука в Беларуси соберут в 2021 году

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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж» .

Ежегодно Беларусь закупает за рубежом орехи на миллионы долларов. Собственные плантации грецкого ореха и фундука появились под Пинском. Больше 18 тысяч саженцев – первый урожай соберут в 2021 году. Процесс долгий и дорогостоящий, но шкурка выделки стоит.



