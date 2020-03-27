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«Даже представить не мог, что буду на поле трудиться. Для меня было каторгой» Белорус выращивает органическую клубнику
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
В прошлом – столичный предприниматель, сегодня – органический фермер. Игорь Володько, казалось бы, менял одну букву – Минск на Пинск, а в итоге 5 лет назад у него началась несладкая «клубничная» жизнь. Каждую весну он отправляется на ягодник оценить зимовку. В этом сезоне – непривычно рано.
Опрыскивание молоком, бактерии и грибы – для защиты растений, удобрения отечественного производителя. Игорь говорит: арсенал к старту готов. Статус «органической» его клубника получает в латвийском агентстве. Проверяют дважды в год: весной и осенью. Под колпаком всё: анализ почвы, сорняка и даже банковских счетов. Выясняют, приобреталась ли «запрещенка».
В прошлом году урожай уходил к оптовым покупателям, маленькими партиями продавали прямо с поля местным. Семейные берут чистую ягоду детям. Ставка на будущий сезон, что к органической культуре придут больше людей. К фермерской среде Игорь привык, но рассуждая, вспоминает Ипполита из «Иронии судьбы» и его знаменитое: «В нас пропал дух авантюризма – мы перестали делать большие хорошие глупости».
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«Даже представить не мог, что буду на поле трудиться. Для меня было каторгой» Белорус выращивает органическую клубнику
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». В прошлом – столичный предприниматель, сегодня – органический фермер....
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