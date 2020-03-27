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«На один час нужно отключить свет». «Час Земли» пройдёт 28 марта

27.03.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Акция «Час Земли» пройдёт 28 марта, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
«Час Земли» это такая международная акция, действительно, наверное, она одна из самых таких масштабных. Она проходит по инициативе Всемирного фонда дикой природы, которая призывает всех граждан, все организации, вне зависимости от форм собственности: государственной или частной, на один час отключить свет и какие-то приборы, которые не являются жизненной необходимостью. Больше всего, конечно, привлекают внимание здесь не для того, чтобы сэкономить электроэнергию, а, все-таки, обратить внимание на изменение климата, на бережное отношение к окружающей среде, к охране природных ресурсов. Акция масштабная: в прошлом году приняло участие более двух миллионов человек из 180 стран мира, в котором более 18 000 архитектурных подсветок зданий было отключено.

«На один час нужно отключить свет». «Час Земли» пройдёт 28 марта

Дает ли это какой-то эффект? Становится чище у нас вода или это сиюминутной такой реакции не вызывает?

Татьяна Дубик:
Я бы сказала, что сиюминутной такой реакции, какого-то ощутимого мгновенного эффекта, конечно же, нет, это больше всего привлечение внимания к охране окружающей среды. Символ того, чтобы ведь не проблема отключить свет на час, а вот, все-таки, это дает какую-то возможность больше стать экологически дружественным.

Люди в материале: Татьяна Дубик

 
 
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Акция «Час Земли» пройдёт 28 марта, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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