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Акция «Обустроим малую родину» пройдёт в Беларуси
Источник материала: СТВ
Акция «Обустроим малую родину» началась в 2018 году. Как будет проходить в этом году, рассказали в программе
Елена Мелешкова, заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
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Акция «Обустроим малую родину» началась в 2018 году. Как будет проходить в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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