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Акция «Обустроим малую родину» пройдёт в Беларуси

27.03.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Акция «Обустроим малую родину» началась в 2018 году. Как будет проходить в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Мелешкова, заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В 2020 году кампанию «Обустроим малую родину» мы приурочили к 75-летию Великой Победы. Наши деды сохранили для нас чистые озера, полноводные реки, здоровые леса, дубравы и мы все просто обязаны это приумножить и передать нашим потомкам. Что нас ждет в этому году в рамках кампании? Конечно, это та же посадка, то же благоустройство памятных мест, мест захоронения и, конечно, реализация всех инициатив.

Акция «Обустроим малую родину» пройдёт в Беларуси

Люди в материале: Елена Мелешкова

 
 
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Акция «Обустроим малую родину» началась в 2018 году. Как будет проходить в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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