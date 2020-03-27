Сегодня, 27 марта, в Ганцевичском РОВД в рамках празднования 80-летия со дня образования отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома прошло награждение лучших сотрудников.
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В Ганцевичском РОВД наградили лучших сотрудников (фото)
27.03.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня, 27 марта, в Ганцевичском РОВД в рамках празднования 80-летия со дня образования отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома прошло награждение лучших сотрудников.
ФОТОРЕПОРТАЖ:
(Visited 5 times, 5 visits today)
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Сегодня, 27 марта, в Ганцевичском РОВД в рамках празднования 80-летия со дня образования отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома прошло награждение
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