Сотрудники ГАИ Смолевичского РОВД пришли на выручку семье с ребенком

Сегодня, патрулируя дороги района, инспекторы ОГАИ Смолевичсокго РОВД Дмитрий Городко и Павел Галузо, двигались в направлении автодороги Р-52 «Слобода-Новосады». И вдруг они услышали резкий хлопок – у ехавшей во встречном направлении машины «Пежо» лопнуло колесо.

Не растерявшись, инспекторы поспешили на помощь пострадавшим. За рулем машины была женщина, а в салоне ее дочь и двое детей.

Первым делом, чтобы обезопасить сломавшийся автомобиль, инспекторы обозначили его светоотражающими конусами. Запасное колесо оказалось в непригодном состоянии, поэтому милиционеры взяли лопнувшее колесо и отправились на ближайшее СТО, а затем установили починенное колесо.

Мы пообщались с водителем автомобиля, Екатериной Юшкевич:

– Такое неравнодушное отношение сотрудников милиции к гражданам является примером не только добросовестной службы, но и высокого уровня профессионализма. Благодарю за помощь сотрудников милиции, что не оставили нас в трудной ситуации, – поделилась Екатерина Юшкевич.



