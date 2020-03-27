Полина Гагарина в день рождения порадовала поклонников пикантным фото

Источник материала: ОНТ

27 марта известная российская певица Полина Гагарина отмечает свой день рождения. Артистке исполнилось 33 года.

Певица довольно оригинально обратилась к себе. В честь данного события Полина Гагарина опубликовала в своём Instagram пикантное фото, на котором она позирует полуобнажённой. Также знаменитость поделилась рассуждениями о возрасте.

«33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю… С днём рождения меня», – написала артистка. Также она напомнила, что в такой сложный период главное - беречь своё здоровье.

Артистка адресовала своим подписчикам мотивирующее послание. «Справимся вместе! Я вам обещаю!» – написала она.

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