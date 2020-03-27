Президент: Отменять парад на День Победы в Минске не будем

Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на пандемию праздничные мероприятия в стране по случаю Дня Победы отменять не будут. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил Александр Лукашенко во время посещения завода «Белгипс», пишет «Звязда».

На параде в честь 75-летия освобождения Беларуси. 3 июля 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент заверил работников завода, что, несмотря на все «негативные информационные потоки» тема празднования Дня Победы в стране не затеряется.

Он также сообщил, что сейчас его Администрация обдумывает, как сделать так, чтобы президент принял участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.

— Меня часто спрашивают, а ты придешь на парад? Если никто из Беларуси не приедет на парад в Москву, то кто туда уже пойдет? Ясно, что из Украины никто не поедет. Но у меня есть одна проблема. У нас точно такие же мероприятия одновременно, — пояснил президент.

Лукашенко также также напомнил, что необходимо к праздничной дате благоустроить все памятные места в стране.

— Вы должны сделать это и на самом высоком уровне, чтобы провести это мероприятие. Чтобы наши дети и весь мир увидели, что мы это помним, потому что Беларусь — живой памятник той страшной войне. Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала, — добавил президент.

Ранее о том, что Лукашенко принял приглашение приехать 9 мая в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев.