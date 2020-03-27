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Лукашенко планирует поехать в Москву на парад Победы

27.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Москву на парад Победы. Об этом он сообщил на встрече с сотрудниками ОАО «Белгипс», передает агентство «БЕЛТА».

«У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в Беларуси планируют провести все мероприятия к 75-летию Победы. «Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия», – заметил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что надо общими усилиями благоустроить те места в стране, которые связаны с военными событиями, в том числе памятники.



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Президент Беларуси отметил, что в республике не будут отменять мероприятия к 75-летию Победы.
 
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