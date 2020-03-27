Лукашенко планирует поехать в Москву на парад Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Москву на парад Победы. Об этом он сообщил на встрече с сотрудниками ОАО «Белгипс», передает агентство «БЕЛТА» .

«У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в Беларуси планируют провести все мероприятия к 75-летию Победы . «Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия», – заметил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что надо общими усилиями благоустроить те места в стране, которые связаны с военными событиями, в том числе памятники.