|
Лукашенко планирует поехать в Москву на парад Победы
27.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Москву на парад Победы. Об этом он сообщил на встрече с сотрудниками ОАО «Белгипс», передает агентство
«У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет», – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что
Белорусский лидер подчеркнул, что надо общими усилиями благоустроить те места в стране, которые связаны с военными событиями, в том числе памятники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси отметил, что в республике не будут отменять мероприятия к 75-летию Победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)