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Прямую телефонную линию проведет 28 марта заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик

27.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 28 марта заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Ирина РаинчикПрямую телефонную линию проведет 28 марта заместитель председателя Могилевского областного Совета  депутатов Ирина Анатольевна Раинчик. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 она ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Одновременно со своими проблемами к председателю Могилевского городского Совета депутатов Максиму Николаевичу Гурину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Первый заместитель главы  администрации Ленинского района Могилева Алексей Степанович Шарай ответит по телефону (8 0222) 72-31-38.

С жителями Бобруйска будет работать первый заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель — (8 0225) 68-00-18. Управляющий делами администрации Ленинского района Бобруйска Светлана Витальевна Гриневецкая поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а глава администрации Первомайского района Бобруйска Виталий Эдуардович Власевич — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области Номер

телефона
Белыничский (02232) 79-207               
Бобруйский (0225) 74-52-11
Быховский (02231) 79-648
Глусский (02230) 78-978
Горецкий (02233)76-426
Дрибинский (02248) 78-981
Кировский (02237) 79-162
Климовичский (02244) 78-013
Кличевский (02236) 78-952
Костюковичский (02245) 78-134
Краснопольский (02238) 79-955
Кричевский (02241) 20-780
Круглянский (02234) 79-584
Могилевский 42-39-28
Мстиславский (02240) 59-009
Осиповичский (02235) 50-335
Славгородский (02246) 796-25
Хотимский (02247) 79-298
Чаусский (02242) 789-87
Чериковский (02243) 793-78
Шкловский (02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 28 марта заместитель председателя Могилевского областного Совета  депутатов Ирина Анатольевна Раинчик. С 9.00 до 12.00 по номеру
 
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