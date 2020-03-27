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Пользователей интернета покорил щенок, который очень любит подремать на лежанке

27.03.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователей интернета покорил щенок, который очень любит подремать на лежанке

Пользователей интернета покорил щенок миниатюрной таксы по кличке Кинг, который обожает подремать на лежанке.


Возвращаясь с прогулки, Кинг развивает невероятную скорость по пути к любимой лежанке. Хозяйка щенка Кристина Турмалин из австралийского Голд-Коста отмечает, что они с Кингом — идеальная пара. Ведь и она, как ее домашний питомец, обожает сидеть дома в уюте.

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Пользователей интернета покорил щенок миниатюрной таксы по кличке Кинг, который обожает подремать на лежанке. Возвращаясь с прогулки, Кинг развивает невероятную...
 
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