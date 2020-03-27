Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года

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О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Короткевич знал себе цену и понимал, кому обязан своей популярностью. Отсутствие наград его нисколько не смущало, писатель измерял свои заслуги иной категорией, более значимой и ценной – любовью читателя.

Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:

Для яго не існавала: ёсць узнагароды, званні. Ён не тое, што да іх адносіўся вельмі дрэнна, но неяк, быццам гэта не пра яго. І потым бальшавікі зразумелі, што ён павінен быць адмечаны, такога чалавека нельга загаварыць, ні яшчэ зрабіць невядомага, ён ужо вядомы. І далі яму ордэн Дружбы народаў. І калі ўручалі, далі яму мікрафон. Ён так глянуў у зал – поўны зал людзей: «Людзі, Што б я быў без вас...»





Это было в 1980 году. Если не считать авторские телепрограммы Владимира Короткевича из серии «Спадчына», сохранившиеся в архивах, эта хроника – едва ли не единственная, где запечатлён писатель. Всего несколько минут выступления – а сколько смысла! Эта речь – вся суть его жизни.





Владимир Короткевич (архивная видеосъёмка):

Няўжо вы думаеце, што я быў бы чагосьці варты без вас, якія сыйшліся сюды з большай ці меншай кожны дозай сімпатыі да мяне?