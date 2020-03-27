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Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года
Источник материала: СТВ
О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла
Короткевич знал себе цену и понимал, кому обязан своей популярностью. Отсутствие наград его нисколько не смущало, писатель измерял свои заслуги иной категорией, более значимой и ценной – любовью читателя.
Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:
Это было в 1980 году. Если не считать авторские телепрограммы Владимира Короткевича из серии «Спадчына», сохранившиеся в архивах, эта хроника – едва ли не единственная, где запечатлён писатель. Всего несколько минут выступления – а сколько смысла! Эта речь – вся суть его жизни.
Владимир Короткевич (архивная видеосъёмка):
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Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года
О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Короткевич знал себе цену и понимал, кому обязан своей популярностью....
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