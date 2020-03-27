Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси

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фото: president.gov.by

«Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», – заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Президент подчеркнул, что в трудное время людей надо, наоборот, поддерживать и сохранять рабочие места. Он уверен, что у бизнеса есть для этого возможности.

«Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги», – подчеркнул глава государства.

По его словам, пока ситуация не является проблемной в Беларуси, но негативные тенденции уже намечаются.