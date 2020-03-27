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Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси
Источник материала: Myfin
«Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», – заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Президент подчеркнул, что в трудное время людей надо, наоборот, поддерживать и сохранять рабочие места. Он уверен, что у бизнеса есть для этого возможности.
«Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги», – подчеркнул глава государства.
По его словам, пока ситуация не является проблемной в Беларуси, но негативные тенденции уже намечаются.
«Это только начало.
Но может быть хуже. Выкинуть людей проще.
Карманы деньгами набиты, особенно у
строителей: на квартирах заработали.
Сейчас он людей выкинет и эти деньги
будет тратить на себя, а потом придет и
скажет: я же рабочие силы могу восстановить,
но дай мне или дешевый кредит, или
субсидию из
Источник: Myfin.by
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Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси
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