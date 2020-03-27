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Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар

27.03.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При сжигании мусора и сухой растительности в Столбцовском районе пенсионер получил травму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар

Пожар произошел в селе Подлесье. МЧС обнаружило возле горящего участка хозяина, который пытался потушить горящую одежду. Мужчина был доставлен в больницу с термическими ожогами.

Мужчина пытался потушить горящую одежду. В Столбцовском районе от пала травы возник пожар

Всего было зарегистрировано 52 пожара в день. В 17 районах сгорела сухая растительность. В Крупщине – лесная площадь 0,2 га.

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Новости Беларуси. При сжигании мусора и сухой растительности в Столбцовском районе пенсионер получил травму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар...
 
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