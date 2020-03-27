Прогноз погоды на выходные: в субботу – тепло, а в воскресенье – снег

Источник материала: ОНТ

В последние дни действительно было очень тепло. Но март всегда считался изменчивым месяцем. И нынешний еще успеет подтвердить это. Идет очередное похолодание.

Теряющий силу антициклон, подаривший нам солнечную погоду, завтра еще побалует теплом. На нашу территорию продолжат поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Но уже в воскресенье погода начнет меняться. И вновь выпадет снег.

В субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Влажность воздуха до 50%. Атмосферное давление будет падать. Среднесуточная температура на 4-6 градусов выше нормы.

Температура воздуха к 8:00 составит от +1°C по западу и северо-западу до +5°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее.

В середине дня воздух прогреется, столбики термометров будут на отметках от +12°C по северу страны до +14°C в южных районах.

К вечеру температура на большей части страны останется положительной – до +10°C.

В воскресенье днём пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем – от +3°C по северо-западу до +17°C по юго-востоку страны. В понедельник еще похолодает, на нашу страну распространятся холодные воздушные массы из акватории Баренцева моря. Небо затянут тучи. Пройдет мокрый снег.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram