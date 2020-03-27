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Беларусь улучшила позиции в рейтинге экономической свободы и обошла Россию

27.03.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь поднялась на 88-е место в рейтинге экономической свободы, который публикует американский исследовательский институт Heritage Foundation. В новом издании рейтинга Беларусь вошла в категорию умеренно свободных стран.

В прошлом году наша страна занимала 104-ю строчку, набрав 57,9 баллов, пишет REFORM.by

В обновленном рейтинге-2020 Беларусь набрала 61,7 баллов. Страна улучшила позиции в категориях защита прав собственности, свобода бизнеса, фискальная свобода, государственные расходы, фискальное здоровье, свобода торговли и финансовая свобода. Ухудшилось положение в категориях эффективность судебной системы, свобода от коррупции, свобода труда и налоговая нагрузка.

В европейском регионе Беларусь занимает 41-е место из 45, что «ниже среднего уровня в регионе и немного ниже среднего мирового уровня», отмечают авторы исследования.

Авторы отмечают существенный рост экономической свободы за последние пять лет, несмотря на политические проблемы. Низкий рост ВВП они объясняют тем, что страна продолжает восстанавливаться после рецессии 2015-2016 годов.


«При более высоких мировых ценах на нефть и повышении спроса на беларусские промышленные товары со стороны России, у властей есть шанс провести дополнительные реформы и усилить эффективность судебной системы и свободу от коррупции, что поможет улучшить экономическую свободу в Беларуси», говорится в исследовании.

Первое место в рейтинге экономической свободы занимает Сингапур. За ним следуют Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.

Из наших соседей самое высокое место у Литвы – 16-е. Латвия на 32-м месте, Польша – на 46-м, Россия — на 94-м, Украина – на 146-м.
 
 
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Беларусь поднялась на 88-е место в рейтинге экономической свободы, который публикует американский исследовательский институт Heritage Foundation. В новом издании рейтинга...
 
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