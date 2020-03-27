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В Пинске пропали два подростка: их ищет милиция. Ушли из общежития

27.03.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинским ГОВД проводятся мероприятия по установлению местонахождения исчезнувших несовершеннолетних подростков. Ребята не вернулись в общежитие, где проживают, и теперь не выходят на связь, о чем сообщил начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский.

В Пинске пропали два подростка: их ищет милиция. Ушли из общежития

«Отделом внутренних дел Пинского горисполкома разыскиваются исчезнувшие несовершеннолетние Владимир Гуцаев, 19.09.2002 года рождения, и Вадим Сеньковец, 04.01.2004 года рождения, проживающие по адресу г. Пинск, ул. Брестская д.153, учащиеся УО «Пинский ГПЛ строителей». Подростки 24 марта не вернулись в общежитие», — рассказал Дмитрий Коровяковский.

В Пинске пропали два подростка: их ищет милиция. Ушли из общежития

Приметы Владимира Гуцаева: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, бледное, волосы прямые, короткие темно-русого цвета. Был одет в синюю кофту с капюшоном, спортивные брюки темного цвета, белые кроссовки.

В Пинске пропали два подростка: их ищет милиция. Ушли из общежития

Приметы Вадима Сеньковца: на вид 16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, бледное, волосы прямые, черные короткие. Был одет: куртка ветровка коричневого цвета, черные брюки, кроссовки.

«Просим граждан при наличии информации, способствующей установлению местонахождения Вадима Сеньковца и Владимира Гуцаева, звонить по телефонам в городе Пинске: 8 (0165) 32-20-01 (ОУР), 8 (0165) 31-79-39 (ОДС), +375 (29) 118-88-72, либо в ближайшее отделение милиции или по телефону 102. Конфиденциальность гарантирована», — обратился начальник Пинского ГОВД к жителям региона.

 
 
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  Пинским ГОВД проводятся мероприятия по установлению местонахождения исчезнувших несовершеннолетних подростков. Ребята не вернулись в общежитие, где...
 
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