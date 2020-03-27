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Афиша мероприятий на 28-29 марта в Каменецком районе
27.03.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
28 марта (суббота)
Видомлянский СДК – тематическая программа «Стиль жизни – здоровье!», начало в 19.00; дискотека, начало в 19.30;
Войсковский СДК – детская викторина «Все о весне», начало в 17.00;
Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;
Пелищенский СЦКиД – тематическая дискотека с участием сотрудников РОЧС, начало в 19.00;
Пограничный СДК – викторина для детей «День веселых шуток и смеха», начало в 14.00;
Ратайчицкий СК – детская дискотека, начало в 18.00; молодежная дискотека, начало в 21.00;
Речицкий СДК – конкурсная программа для детей «Час веселых затей», начало в 17.00;
Ряснянский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00.
Ставский СДК – дискотека, начало в 21.00.
29 марта (воскресенье)
Верховичский СДК – детская игровая программа «Музыкальный марафон», начало в 14.00;
Войсковский СДК – игровая программа «Смех для всех», начало в 17.00;
Дмитровичский СДК – детская дискотека, начало в 15.00;
Каленковичский СДК – викторина «Сундучок со сказками», начало в 14.00;
Омеленецкий СДК – мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Я умею и тебя научу», начало в 15.00;
Пограничный СДК – посиделки «Мы старушки-хохотушки», начало в 17.00;
Ставский СДК – выставка «Волшебные нити».
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28 марта (суббота) Видомлянский СДК – тематическая программа «Стиль жизни – здоровье!», начало в 19.00; Сообщение Афиша мероприятий на 28-29 марта в Каменецком районе...
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