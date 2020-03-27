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Афиша мероприятий на 28-29 марта в Каменецком районе

27.03.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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28 марта (суббота)

Видомлянский СДК – тематическая программа «Стиль жизни – здоровье!», начало в 19.00; дискотека, начало в 19.30;

Войсковский СДК – детская викторина «Все о весне», начало в 17.00;

Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Пелищенский СЦКиД – тематическая дискотека с участием сотрудников РОЧС, начало в 19.00;

Пограничный СДК – викторина для детей «День веселых шуток и смеха», начало в 14.00;

Ратайчицкий СК – детская дискотека, начало в 18.00; молодежная дискотека, начало в 21.00;

Речицкий СДК – конкурсная программа для детей «Час веселых затей», начало в 17.00;

Ряснянский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00.

Ставский СДК – дискотека, начало в 21.00.

29 марта (воскресенье)

Верховичский СДК – детская игровая программа «Музыкальный марафон», начало в 14.00;

Войсковский СДК – игровая программа «Смех для всех», начало в 17.00;

Дмитровичский СДК – детская дискотека, начало в 15.00;

Каленковичский СДК – викторина «Сундучок со сказками», начало в 14.00;

Омеленецкий СДК – мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Я умею и тебя научу», начало в 15.00;

Пограничный СДК – посиделки «Мы старушки-хохотушки», начало в 17.00;

Ставский СДК – выставка «Волшебные нити».

Афиша мероприятий на 28-29 марта в Каменецком районе

Author: Редактор сайта

Афиша мероприятий на 28-29 марта в Каменецком районе

Редактор сайта

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28 марта (суббота) Видомлянский СДК – тематическая программа «Стиль жизни – здоровье!», начало в 19.00; Сообщение Афиша мероприятий на 28-29 марта в Каменецком районе...
 
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