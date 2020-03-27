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НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода

27.03.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк рекомендует банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов сумм операций, совершаемых в платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) при использовании бесконтактных банковских платежных карточек по технологии радиочастотной идентификации без ввода ПИН-кода. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода

Эти рекомендации связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и необходимостью минимизации контактов между людьми. Банкам предлагается руководствоваться средней суммой покупки в организациях торговли (сервиса), необходимостью сокращения времени взаимодействия покупателя с банковским или кассовым оборудованием, пребывания людей в торговом зале.

Рекомендуется использовать риск-ориентированный подход. По мнению Нацбанка, нужно учитывать месторасположение и проходную способность организаций торговли и сервиса, предлагаемый ими ассортиментный перечень товаров, оснащение торгового зала системами видеонаблюдения.

 
 
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  Национальный банк рекомендует банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов сумм операций, совершаемых в платежных терминалах в организациях торговли...
 
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