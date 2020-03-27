Тысяча евро за Xiaomi? Вот за сколько будет продаваться Mi 10 в Европе

Источник материала: Tut.by

Xiaomi сегодня анонсировала международные версии флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro для рынка Европы, а также показала упрощенную версию девайса — Mi 10 Lite. Об этом сообщает Engadget.





Mi 10 Lite оснащается экраном на 6,57 дюйма с AMOLED-матрицей, встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом-каплей для фронтальной камеры. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 765G. Производитель особо гордится, что девайс также может работать в 5G-сетях. Емкость встроенного аккумулятора — 4160 мА·ч. Основная камера на задней стороне аппарата состоит из четырех модулей, разрешение главного — 48 Мп. Фронтальная камера — на 16 Мп.

Цена Xiaomi Mi 10 Lite — 349 евро, старт продаж намечен на апрель. Кроме того, представители Xiaomi объявили официальные цены глобальных версий флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro . Смартфоны в стартовых конфигурациях соответственно будут продаваться за 799 и 999 евро.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi: