ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тысяча евро за Xiaomi? Вот за сколько будет продаваться Mi 10 в Европе

27.03.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Xiaomi сегодня анонсировала международные версии флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro для рынка Европы, а также показала упрощенную версию девайса — Mi 10 Lite. Об этом сообщает Engadget.


Mi 10 Lite оснащается экраном на 6,57 дюйма с AMOLED-матрицей, встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом-каплей для фронтальной камеры. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 765G. Производитель особо гордится, что девайс также может работать в 5G-сетях. Емкость встроенного аккумулятора — 4160 мА·ч. Основная камера на задней стороне аппарата состоит из четырех модулей, разрешение главного — 48 Мп. Фронтальная камера — на 16 Мп.

Цена Xiaomi Mi 10 Lite — 349 евро, старт продаж намечен на апрель. Кроме того, представители Xiaomi объявили официальные цены глобальных версий флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro. Смартфоны в стартовых конфигурациях соответственно будут продаваться за 799 и 999 евро.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Павлинку» онлайн впервые можно посмотреть 27 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика