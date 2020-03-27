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ДТП на многоуровневой парковке в Минске: машина повисла между этажами
Источник материала: ОНТМинске: машина повисла между этажами" class="one-news__figure-img">
В Интернете обсуждают драматичные кадры аварии, которая произошла в Минске на многоуровневой парковке торгового центра.
Автомобиль «Рено» протаранил кирпичную стену и повис между этажами. За рулем, как утверждают очевидцы, была женщина. Она призналась, что выезжая с парковочного места, случайно резко нажала на газ. Никто не пострадал. Кроме автомобиля, повреждена система пожаротушения.
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В Интернете обсуждают драматичные кадры аварии, которая произошла в Минске на многоуровневой парковке торгового центра. Автомобиль «Рено» протаранил кирпичную...
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