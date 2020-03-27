ДТП на многоуровневой парковке в Минске: машина повисла между этажами

Источник материала: ОНТ

Минске: машина повисла между этажами" class="one-news__figure-img">

В Интернете обсуждают драматичные кадры аварии, которая произошла в Минске на многоуровневой парковке торгового центра.

Автомобиль «Рено» протаранил кирпичную стену и повис между этажами. За рулем, как утверждают очевидцы, была женщина. Она призналась, что выезжая с парковочного места, случайно резко нажала на газ. Никто не пострадал. Кроме автомобиля, повреждена система пожаротушения.

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