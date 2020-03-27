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Боб Дилан выпустил новую песню впервые за 8 лет
Источник материала: ОНТ
Американский музыкант Боб Дилан выпустил новую песню Murder Most Foul. Это первая композиция за восемь лет.
Песня посвящена убийству президента США Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году. Продолжительность Murder Most Foul – почти 17 минут.
Также в Twitter Боб Дилан поблагодарил своих поклонников за поддержку. Он написал, что эта песня была записана ранее.
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Американский музыкант Боб Дилан выпустил новую песню Murder Most Foul. Это первая композиция за восемь лет. Песня посвящена убийству президента США Джона Кеннеди,...
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