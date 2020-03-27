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Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»
27.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На этом акцентировал внимание председатель областного Совета депутатов Игорь Жук в ходе проведения прямой телефонной линии и приема граждан в Вертелишковском сельисполкоме Гродненского района.
– Наведение порядка на земле – одно из основных направлений работы сельских Советов. Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в лучшую сторону. В этом есть также заслуга органов самоуправления и депутатского корпуса. Однако много еще предстоит сделать, – отметил Игорь Жук.
76-летнюю жительницу Вертелишек волнует вопрос благоустройства улицы Октябрьской. В последние годы за счет бюджетных средств здесь проводилось благоустройство. Работы вскоре продолжатся. Есть договоренность с «Гродномелиоводхозом».
По словам Игоря Жука, вопросы благоустройства не могут решаться исключительно за счет бюджетных средств – жители населенных пунктов должны сами активно участвовать в этой работе. Тем более что в области есть много положительных примеров эффективной деятельности в этом направлении территориальных общественных самоуправлений, старост, домовых комитетов.
– Конечно же, мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши населенные пункты выглядели хорошо, чтобы мы могли достойно принимать гостей, в том числе из-за рубежа. Но сегодня надо делать ставку на развитие внутреннего туризма, – подчеркнул Игорь Жук.
Жителя улицы Трудовой агрогородка Вертелишки волновал вопрос ремонта и благоустройства дороги. Ему пояснили, что дорога будет сделана после прокладки водопровода. Средства на водоснабжение выделены облисполкомом. Все необходимые материалы уже закуплены Скидельским ЖКХ.
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На этом акцентировал внимание председатель областного Совета депутатов Игорь Жук в ходе проведения прямой телефонной линии и приема граждан в Вертелишковском...
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