Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»

Источник материала: Вороновская газета





На этом акцентировал внимание председатель областного Совета депутатов Игорь Жук в ходе проведения прямой телефонной линии и приема граждан в Вертелишковском сельисполкоме Гродненского района.





– Наведение порядка на земле – одно из основных направлений работы сельских Советов. Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в лучшую сторону. В этом есть также заслуга органов самоуправления и депутатского корпуса. Однако много еще предстоит сделать, – отметил Игорь Жук.

76-летнюю жительницу Вертелишек волнует вопрос благоустройства улицы Октябрьской. В последние годы за счет бюджетных средств здесь проводилось благоустройство. Работы вскоре продолжатся. Есть договоренность с «Гродномелиоводхозом».

По словам Игоря Жука, вопросы благоустройства не могут решаться исключительно за счет бюджетных средств – жители населенных пунктов должны сами активно участвовать в этой работе. Тем более что в области есть много положительных примеров эффективной деятельности в этом направлении территориальных общественных самоуправлений, старост, домовых комитетов.





– Конечно же, мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши населенные пункты выглядели хорошо, чтобы мы могли достойно принимать гостей, в том числе из-за рубежа. Но сегодня надо делать ставку на развитие внутреннего туризма, – подчеркнул Игорь Жук.

Жителя улицы Трудовой агрогородка Вертелишки волновал вопрос ремонта и благоустройства дороги. Ему пояснили, что дорога будет сделана после прокладки водопровода. Средства на водоснабжение выделены облисполкомом. Все необходимые материалы уже закуплены Скидельским ЖКХ.







– На встрече депутатского корпуса области с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой мы говорили о том, что нужно менять подходы в вопросах наведения порядка на земле. Эффективно решать их сельские Советы могут только совместно с жилищно-коммунальным хозяйством, специализированными организациями. Мы должны поднимать уровень ответственности руководителей предприятий, населения, чье участие необходимо в решении этих жизненно важных вопросов, – считает Игорь Жук.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/