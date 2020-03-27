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Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»

27.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»

На этом акцентировал внимание председатель областного Совета депутатов Игорь Жук в ходе проведения прямой телефонной линии и приема граждан в Вертелишковском сельисполкоме Гродненского района.

Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»

– Наведение порядка на земле – одно из основных направлений работы сельских Советов. Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в лучшую сторону. В этом есть также заслуга органов самоуправления и депутатского корпуса. Однако много еще предстоит сделать, – отметил Игорь Жук.

76-летнюю жительницу Вертелишек волнует вопрос благоустройства улицы Октябрьской. В последние годы за счет бюджетных средств здесь проводилось благоустройство. Работы вскоре продолжатся. Есть договоренность с «Гродномелиоводхозом».

По словам Игоря Жука, вопросы благоустройства не могут решаться исключительно за счет бюджетных средств – жители населенных пунктов должны сами активно участвовать в этой работе. Тем более что в области есть много положительных примеров эффективной деятельности в этом направлении территориальных общественных самоуправлений, старост, домовых комитетов.

Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»

– Конечно же, мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши населенные пункты выглядели хорошо, чтобы мы могли достойно принимать гостей, в том числе из-за рубежа. Но сегодня надо делать ставку на развитие внутреннего туризма, – подчеркнул Игорь Жук.

Жителя улицы Трудовой агрогородка Вертелишки волновал вопрос ремонта и благоустройства дороги. Ему пояснили, что дорога будет сделана после прокладки водопровода. Средства на водоснабжение выделены облисполкомом. Все необходимые материалы уже закуплены Скидельским ЖКХ.

Игорь Жук: «В Год малой родины особое внимание – благоустройству деревень»

 
– На встрече депутатского корпуса области с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой мы говорили о том, что нужно менять подходы в вопросах наведения порядка на земле. Эффективно решать их сельские Советы могут только совместно с жилищно-коммунальным хозяйством, специализированными организациями. Мы должны поднимать уровень ответственности руководителей предприятий, населения, чье участие необходимо в решении этих жизненно важных вопросов, – считает Игорь Жук.

#местное самоуправление
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
 
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На этом акцентировал внимание председатель областного Совета депутатов Игорь Жук в ходе проведения прямой телефонной линии и приема граждан в Вертелишковском...
 
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