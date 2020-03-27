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Беларусь планирует эвакуировать 150 беларусов из ОАЭ
Источник материала: Партизан
Беларусь прорабатывает возможность организации чартерного рейса в ОАЭ в конце марта. Из страны планируется забрать около 150 граждан Беларуси,
Объединенные Арабские Эмираты приостановили пассажирское авиасообщение с 24 марта и запретили транзит через территорию страны. Исключение было сделано для грузовых перевозок и эвакуационных полетов, пишет
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Беларусь прорабатывает возможность организации чартерного рейса в ОАЭ в конце марта. Из страны планируется забрать около 150 граждан Беларуси, сообщает МИД.
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