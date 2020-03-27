|
Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта
Источник материала: ОНТ
Американская певица Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта – ямайского легкоатлета, установившего мировой рекорд в 2009 году в беге на 100 метров. Об этом
Спирс опубликовала в своем Instagram пост, в котором похвасталась своим достижением. По ее словам, она пробежала дистанцию 100 метров за 5 секунд. К слову, Усейн Болт преодолел такое расстояние за 9,58 секунд.
Чуть позже певица удалила пост и написала, что это была шутка, однако поклонники успели заскринить «достижение» Бритни Спирс.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская певица Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта – ямайского легкоатлета, установившего мировой рекорд в 2009 году в беге на 100 метров. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)