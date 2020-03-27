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Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта

27.03.2020 18:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта

Американская певица Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта – ямайского легкоатлета, установившего мировой рекорд в 2009 году в беге на 100 метров. Об этом сообщает GQ



Спирс опубликовала в своем Instagram пост, в котором похвасталась своим достижением. По ее словам, она пробежала дистанцию 100 метров за 5 секунд. К слову, Усейн Болт преодолел такое расстояние за 9,58 секунд.

Чуть позже певица удалила пост и написала, что это была шутка, однако поклонники успели заскринить «достижение» Бритни Спирс. 

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Американская певица Бритни Спирс почти обогнала Усейна Болта – ямайского легкоатлета, установившего мировой рекорд в 2009 году в беге на 100 метров. Об...
 
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