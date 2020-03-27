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Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

27.03.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области идет модернизация учреждений здравоохранения. Например, клиника в Столбцах обновляется, появились новые в Заславле и Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в Воложинской центральной районной больнице разрабатывают новый сервис доступной диагностики.

Что он  включает и для кого предназначен  в материале Анастасии Кончиц.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Свежий взгляд на привычную работу. Идея доступной диагностики была привнесена в больницу молодыми специалистами. После многих обсуждений появился новый сервис. Прежде всего, он нацелен на работников предприятий. Фактически, это удаленная лаборатория, которая позволяет проводить анализы на месте. А вот какие, каждый решает сам.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:
Работники, которые будут изучать состояние своего здоровья, заполняют бланк заказа, в котором сами указывают необходимый перечень лабораторных обследований и параметров. Чтобы человек понимал и сам знал, какой из параметров крови он хотел бы изучить, мы в дополнение к бланкам заявок высылаем буклет, разработанный нашей лабораторией.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Сегодня в лаборатории работают восемь человек, и они проводят исследования широкого профиля. Молодые специалисты приедут в этом году, это расширит услуги. Так, в разработке идея создания выездной лаборатории для детей и пенсионеров.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Кстати, список анализов постоянно расширяется. Современное оборудование способствует этому.

Из последних новинок анализатор, который позволяет проводить диагностику желудка на онкологию.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Наталья Дубинка, заведующая клинико-диагностической лабораторией Воложинской центральной районной больницы:
Исследования самые разнообразные: от простых клинических исследований (мочи и кала) до сложных, таких как иммуноферментный анализ крови на гормоны и онкомаркеры. Чаще всего, конечно, интересуются кардиологией и липидным профилем, потому что каждый обеспокоен своим здоровьем в целом. 

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

На анализ уходит в среднем 10 минут.

Сотрудники лаборатории признаются, что работать на новом оборудовании удобно, это повышает качество и скорость исследований.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине


Доступная диагностика это услуга для организаций, однако, если человек хочет проверить свое состояние здоровья, он может использовать специально разработанные комплексы исследований. Например, сердечные или липидные.

Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине

Анастасия Кончиц, корреспондент:
После прохождения всех анализов пациент получает расшифровку результатов, а также рекомендации по дальнейшему лечению. Нет необходимости идти за выпиской в ​​больницу – документ будет отправлен по электронной почте. Такой механизм делает подход к лечению более простым и доступным.

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Наталья Дубинка, Павел Гончар

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области идет модернизация учреждений здравоохранения. Например, клиника в Столбцах обновляется, появились новые в Заславле и...
 
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