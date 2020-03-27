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Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области идет модернизация учреждений здравоохранения. Например, клиника в Столбцах обновляется, появились новые в Заславле и Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в Воложинской центральной районной больнице разрабатывают новый сервис доступной диагностики.
Свежий взгляд на привычную работу. Идея доступной диагностики была привнесена в больницу молодыми специалистами. После многих обсуждений появился новый сервис. Прежде всего, он нацелен на работников предприятий. Фактически, это удаленная лаборатория, которая позволяет проводить анализы на месте. А вот какие, каждый решает сам.
Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:
Сегодня в лаборатории работают восемь человек, и они проводят исследования широкого профиля. Молодые специалисты приедут в этом году, это расширит услуги. Так, в разработке идея создания выездной лаборатории для детей и пенсионеров.
Кстати, список анализов постоянно расширяется. Современное оборудование способствует этому.
Наталья Дубинка, заведующая клинико-диагностической лабораторией Воложинской центральной районной больницы:
Сотрудники лаборатории признаются, что работать на новом оборудовании удобно, это повышает качество и скорость исследований.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
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Сдать анализ на гормоны или онкомаркёры. Выездная лаборатория доступна для работников предприятий в Воложине
Новости Беларуси. В Минской области идет модернизация учреждений здравоохранения. Например, клиника в Столбцах обновляется, появились новые в Заславле и...
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