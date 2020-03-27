Беларусь еще не договорилась с Россией по поставкам нефти в апреле. Опять вся надежда на Гуцериева

Неделю назад сообщалось, что правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска после трех месяцев споров. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. «Роснефть» подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь с премией 5 долларов за тонну, «на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне».





— Из премии 11,7 доллара с тонны 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — уточнил Румас.





В Минфине Беларуси заявили, что начали работу с российскими коллегами на этот счет. Однако статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет.





Румас также сказал, что Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти.





— К примеру, предоставят большую отсрочку оплаты. Так что еще не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Приоритет будет у тех, кто в это сложное для нас время, в первом квартале, поставлял нефть на наши НПЗ без премии. Это компании Гуцериева, еще некоторые небольшие компании. При прочих равных им будет безусловный приоритет, — заверил премьер.





TUT.BY пояснили, что стороны договорились по цене, но не по объемам. «Сейчас все хотят идти в Беларусь», — сказал источник. Источникипояснили, что стороны договорились по цене, но не по объемам. «Сейчас все хотят идти в Беларусь», — сказал источник.





Основной проблемой переговоров РФ и Беларуси неожиданно стал состав поставщиков: компании группы «Сафмар», по мнению остальных экспортеров, уже не имеют права направлять сырье на НПЗ в Мозыре и Новополоцке, так как это нарушает принцип равнодоступности, говорят источники Рейтер. «„Русснефть“ и „Нефтиса“ уже выбрали весь свой график для Беларуси на 2020 год», — отметил источник в отрасли. За первый квартал они поставили более 1 млн тонн нефти.





«Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», которые планировали возобновить экспорт в Беларусь со следующего месяца, пока не оформили маршрутные поручения в «Транснефти», и начать поставки с 1 апреля уже не успеют, сказали три источника в нефтекомпаниях. «Контракты не подписаны, объемы не оформлены. Следующая неделя нерабочая. К 1 апреля уже не успеваем», — сказал один из них.









При отсутствии договоренностей поставщиками нефти в Беларусь в апреле вновь могут остаться только компании группы «Сафмар», считают три источника Рейтер.





Компании Гуцериева планируют поставить в Беларусь в апреле 280 тыс. тонн нефти, сообщил TUT.BY источник, знакомый с планами поставок на белорусские заводы. «180 — по „трубе“, 100 — по железной дороге», — сказал собеседник. В «Сафмаре» не стали комментировать эту информацию.





В «Белнефтехиме» отказались от комментариев.