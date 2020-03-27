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Джамала посвятила трогательный пост сыну на день рождения
Источник материала: ОНТ
Украинская певица Джамала посвятила трогательный пост сыну на его день рождения в своем Instagram.
Первенцу Эмиру-Рахману исполнилось 2 года. К посту она прикрепила семейные фотографии.
«Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман!» – подписала Джамала.
Ранее певица
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Украинская певица Джамала посвятила трогательный пост сыну на его день рождения в своем Instagram. Первенцу Эмиру-Рахману исполнилось 2 года. К посту она прикрепила...
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