Джамала посвятила трогательный пост сыну на день рождения

Источник материала: ОНТ

Украинская певица Джамала посвятила трогательный пост сыну на его день рождения в своем Instagram.

Первенцу Эмиру-Рахману исполнилось 2 года. К посту она прикрепила семейные фотографии.

«Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман!» – подписала Джамала.

Ранее певица рассказала , сколько еще раз планирует рожать.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram