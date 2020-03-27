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Меган Маркл озвучила фильм Disney Nature. Стала известна дата премьеры

27.03.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл озвучила фильм Disney Nature. Стала известна дата премьеры

Герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм Disney Nature «Слон». В официальном Twitter-аккаунте студии появилась дата премьеры.

Сообщается, что посмотреть фильм можно будет на стриминговом сервисе Disney+ 3 апреля 2020 года. Тогда же выйдет «Дельфиний риф», в озвучивании которого принимала участие голливудская актриса Натали Портман.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм Disney Nature «Слон». В официальном Twitter-аккаунте студии появилась дата премьеры. Сообщается, что...
 
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