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Меган Маркл озвучила фильм Disney Nature. Стала известна дата премьеры
Источник материала: ОНТ
Герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм Disney Nature «Слон». В официальном Twitter-аккаунте студии появилась дата премьеры.
Сообщается, что посмотреть фильм можно будет на стриминговом сервисе Disney+ 3 апреля 2020 года. Тогда же выйдет «Дельфиний риф», в озвучивании которого принимала участие голливудская актриса Натали Портман.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм Disney Nature «Слон». В официальном Twitter-аккаунте студии появилась дата премьеры. Сообщается, что...
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