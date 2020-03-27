Дубровенцы, присоединяйтесь к акции «Час Земли»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дубровенская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных принять участие в глобальной акции «Час Земли» и отключить свет 28 марта на 1 час с 20.30 до 21.30!

Час Земли — это международная акция. В ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые приборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В этом году акция пройдет в Беларуси в 12-й раз. Цель Часа земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Данная акция — это символ бережного отношения к природе.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В прошлом году в ней приняло участие более 2 миллиардов человек из 188 стран мира. Беларусь тоже не осталась в стороне.

Это добровольная акция. Каждый человек сам решает, сколько и какие электрические приборы можно выключить.

Призываем всех не остаться в стороне от данной акции.

Алексей Марковский,

начальник Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды.