"Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу

Команда Юрия Пунтуса одержала вторую победу и набрала шесть очков. В первом туре в Солигорске был обыгран "Шахтёр" — 1:0, во втором с таким же счётом, только уже на своём поле, — бобруйская"Белшина". Единственный гол забил на 50-й минуте Валерий Горбачик, передает