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"Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Партизан
Жодинское "Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Команда Юрия Пунтуса одержала вторую победу и набрала шесть очков. В первом туре в Солигорске был обыгран "Шахтёр" — 1:0, во втором с таким же счётом, только уже на своём поле, — бобруйская"Белшина". Единственный гол забил на 50-й минуте Валерий Горбачик, передает
В пятницу пройдёт ещё один матч. В Бресте встретятся команды, ставшие авторами сенсаций в первом туре: "Рух", который в гостях обыграл минское "Динамо" (1:0), и "Энергетик-БГУ", победитель БАТЭ (3:1). Начало в 20 часов.
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Жодинское "Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
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