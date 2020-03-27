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"Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу

27.03.2020 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Команда Юрия Пунтуса одержала вторую победу и набрала шесть очков. В первом туре в Солигорске был обыгран "Шахтёр" — 1:0, во втором с таким же счётом, только уже на своём поле, — бобруйская"Белшина". Единственный гол забил на 50-й минуте Валерий Горбачик, передает "Еврорадио".

В пятницу пройдёт ещё один матч. В Бресте встретятся команды, ставшие авторами сенсаций в первом туре: "Рух", который в гостях обыграл минское "Динамо" (1:0), и "Энергетик-БГУ", победитель БАТЭ (3:1). Начало в 20 часов.
 
Теги: Брест
 
 
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Жодинское "Торпедо-БелАЗ" стало лидером чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
 
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