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Александр Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если задача людей – просто сохранять спокойствие, жить в привычном ритме и ответственно относиться к себе и окружающим, то чиновникам Александр Лукашенко публично дал жесткие установки – предостеречь руководителей частных предприятий от закрытия производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во что бы то ни стало нужно поддержать людей, а уже потом за помощью обращаться к государству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Карманы набиты деньгами, особенно у строителей, на этих же людях, на квартирах заработанных. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя. А потом придет и скажет: слушай, я же тут рабочая сила, я могу восстановить, но ты дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета.
Не надо торопиться что-то раздавать, надо работать. Вот он работает, продает товар, и люди зарплату получают. Где-то, да, будут проблемы и будет тяжело. Пусть последним поделится, но людей на улицу не выкидывает.
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Александр Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси
Новости Беларуси. Если задача людей – просто сохранять спокойствие, жить в привычном ритме и ответственно относиться к себе и окружающим, то чиновникам Александр...
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