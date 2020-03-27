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Выставки, спектакли, концерты? Не рекомендуем. Как разумно и интересно провести выходные в Бресте

27.03.2020 19:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно посетить уличную фотовыставку, посмотреть на голограммы или на попугаев. Но медики и мы не советуем. Лучше #ОставайтесьДома. Посмотрите сериальчики (у нас как раз подборка есть), почитайте книги (об этом тоже есть материал), а вечером приходите (виртуально, конечно) на онлайн-концерт, который 28 марта пройдет в галерее TUT.BY.


Группа Akute. Фото предоставлено менеджментом группы

Выступят классные белорусские музыканты: Akute, Palina и Intelligency. Послушать концерт можно прямо под домашние пельмешки, не вставая с дивана: прямая трансляция выступления будет доступна на нашем YouTube-канале с 20.00.

И да, это совершенно бесплатно. Только #ОставайтесьДома и откройте обязательно окна: во-первых, проветривание полезно, во-вторых, погода в Бресте будет чудеснейшая, в-третьих, пусть и сосед хорошую белорусскую музыку послушает.

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
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