Выставки, спектакли, концерты? Не рекомендуем. Как разумно и интересно провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно посетить уличную фотовыставку, посмотреть на голограммы или на попугаев. Но медики и мы не советуем. Лучше #ОставайтесьДома. Посмотрите сериальчики (у нас как раз подборка есть ), почитайте книги (об этом тоже есть материал ), а вечером приходите (виртуально, конечно) на онлайн-концерт , который 28 марта пройдет в галерее TUT.BY.



Группа Akute. Фото предоставлено менеджментом группы

Выступят классные белорусские музыканты: Akute, Palina и Intelligency. Послушать концерт можно прямо под домашние пельмешки, не вставая с дивана: прямая трансляция выступления будет доступна на нашем YouTube-канале с 20.00.

И да, это совершенно бесплатно. Только #ОставайтесьДома и откройте обязательно окна: во-первых, проветривание полезно, во-вторых, погода в Бресте будет чудеснейшая , в-третьих, пусть и сосед хорошую белорусскую музыку послушает.

Хороших выходных, друзья!