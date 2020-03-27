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Выставки, спектакли, концерты? Не рекомендуем. Как разумно и интересно провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно посетить уличную фотовыставку, посмотреть на голограммы или на попугаев. Но медики и мы не советуем. Лучше #ОставайтесьДома. Посмотрите сериальчики (у нас как раз
Выступят классные белорусские музыканты: Akute, Palina и Intelligency. Послушать концерт можно прямо под домашние пельмешки, не вставая с дивана: прямая трансляция выступления будет доступна на нашем YouTube-канале с 20.00.
И да, это совершенно бесплатно. Только #ОставайтесьДома и откройте обязательно окна: во-первых, проветривание полезно, во-вторых, погода в Бресте
Хороших выходных, друзья!
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Никуда. #оставайтесьдома!
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