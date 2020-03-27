Белорусские дорожники планируют к началу мая завершить подготовку к летнему сезону

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Предприятия дорожного хозяйства перед летним сезоном проводят комплекс мероприятий по наведению порядка на дорогах и в полосах отвода. Все работы планируется завершить к началу мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.





"Утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. Предписано в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность, при этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерные ограждения, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарников, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.

Контроль за состоянием республиканских автодорог и их подготовкой к летнему сезону, качеством выполняемых работ возложен на РУП "Белдорцентр". Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.