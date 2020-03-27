|
Конвертики с яблоками и корицей к чаю. Простой рецепт
Источник материала: ОНТ
Конвертики с яблоками и корицей к чаю можно готовятся достаточно быстро, а благодаря простому рецепту справятся даже дети!
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 гр
- сметана – 6 ст. л.
- мука – 1 стакан
- ябкоки – 2 шт
- сахар – 2 ст. л.
- немного сахарной пудры для присыпки
- корица – ½ ст.л.
Для начала смешайте размягченное масло и сметану, добавьте муку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Поставьте тесто в холодильник на полчаса.
В яблоках удалите сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики. Посыпьте сахаром и корицей, перемешайте.
Тонко раскатайте тесто и нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. Сверху положите яблоки и сверните конвертиком.
Выпекайте в разогретой до 200 ºС духовке около 20-25 минут. Конвертики готовы, когда будут золотистого цвета.
Готовые конвертики остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Кстати, чтобы сократить время приготовления, можно использовать готовое пресное или дрожжевое тесто. Яблоки можно заменить на творог, ревень, щавель и другие ягоды и фрукты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конвертики с яблоками и корицей к чаю можно готовятся достаточно быстро, а благодаря простому рецепту справятся даже дети! Ингредиенты: - сливочное масло – 200 гр -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)