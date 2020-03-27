Конвертики с яблоками и корицей к чаю. Простой рецепт

Источник материала: ОНТ

Конвертики с яблоками и корицей к чаю можно готовятся достаточно быстро, а благодаря простому рецепту справятся даже дети!

Ингредиенты:

- сливочное масло – 200 гр

- сметана – 6 ст. л.

- мука – 1 стакан

- ябкоки – 2 шт

- сахар – 2 ст. л.

- немного сахарной пудры для присыпки

- корица – ½ ст.л.

Для начала смешайте размягченное масло и сметану, добавьте муку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Поставьте тесто в холодильник на полчаса.

В яблоках удалите сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики. Посыпьте сахаром и корицей, перемешайте.

Тонко раскатайте тесто и нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. Сверху положите яблоки и сверните конвертиком.

Выпекайте в разогретой до 200 ºС духовке около 20-25 минут. Конвертики готовы, когда будут золотистого цвета.

Готовые конвертики остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Кстати, чтобы сократить время приготовления, можно использовать готовое пресное или дрожжевое тесто. Яблоки можно заменить на творог, ревень, щавель и другие ягоды и фрукты.

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