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Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде

27.03.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде. Об этом пишет районная газета "Полесская правда", сообщает БЕЛТА.

Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде

Сегодня три из четырех очагов возгораний в Пинском районе распространились на значительной территории: от пригородных Вишевичей до Горново, в районе деревни Остров Ласицкого сельсовета и в деревне Лосичи Плещицкого сельсовета.

Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде

По информации Пинского ГРОЧС, первые природные пожары в Пинском районе были зарегистрированы в середине февраля. Всего с начала года работники Пинского горрайотдела по ЧС 30 раз выезжали на тушение сухой травы и дважды - на ликвидацию возгораний в лесах.

Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде

К примеру, такое же количество природных пожаров в Пинском районе было зарегистрировано за весь прошедший год.

Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде

Спасатели просят соблюдать меры безопасности при обращении с огнем.

Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде

 
 
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  Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде. Об этом пишет районная газета "Полесская правда", сообщает БЕЛТА. Сегодня три из четырех очагов возгораний в...
 
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