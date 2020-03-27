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Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде
27.03.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде. Об этом пишет районная газета
Сегодня три из четырех очагов возгораний в Пинском районе распространились на значительной территории: от пригородных Вишевичей до Горново, в районе деревни Остров Ласицкого сельсовета и в деревне Лосичи Плещицкого сельсовета.
По информации Пинского ГРОЧС, первые природные пожары в Пинском районе были зарегистрированы в середине февраля. Всего с начала года работники Пинского горрайотдела по ЧС 30 раз выезжали на тушение сухой травы и дважды - на ликвидацию возгораний в лесах.
К примеру, такое же количество природных пожаров в Пинском районе было зарегистрировано за весь прошедший год.
Спасатели просят соблюдать меры безопасности при обращении с огнем.
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Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде. Об этом пишет районная газета "Полесская правда", сообщает БЕЛТА. Сегодня три из четырех очагов возгораний в...
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