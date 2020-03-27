Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске открылся жёсткий дискаунтер новой сети «Грошык». Внутри – продукты по одним из самых низких цен в стране. Но в отличие от того же «Светофора», магазин в Чижевичах богат на качественные белорусские товары.

«Грошык» относится к жёстким дискаунтерам. Основное отличие – крайне низкие цены за счёт минимизации расходов на логистику и персонал. Для этого товар поставляют кратно местам для паллет, а почти всё пространство выделено под торговый зал. Покупателям предлагают только популярные продукты, а стоят они ниже, чем в обычных магазинах.



Солигорский дискаунтер стал вторым в стране. Разместился он на месте бывшего «Хита!» в микрорайоне «Покровка» (Чижевичский с/с, 55). Магазин оформлен в стиле минимализма, выкладка максимально простая и понятная. При этом внутри довольно много места, чтобы свободно развернуться с детской коляской.















Торговый зал занимает 1464 «квадрата» и предлагает около 1400 наименований товаров. Вместе с рядами бакалеи представлены овощи и фрукты, которые были нарасхват на открытии. Большой интерес также вызвала рыба и другая замороженная продукция. Нашлось место молочной и мясной витринам. Есть и полуфабрикаты, высится хлебобулочный прилавок.



Низкие цены были уже на открытии. Так, мандарины стоят 2,19 рубля за кило, бананы – 2,39, яблоки – 1,69, а огурцы – 3,39. Разбирали и минтай дешевле 5 рублей. Из напитков разметали чай Lipton по 4,69 за 100 пакетиков и кофе Nescafe Gold по 7,79 за 190 граммов. Спагетти «Барымак» оценили в 0,99 рубля за 900 граммов, столько же стоит стандартная плитка горького шоколада от «Спартака». Есть и непродовольственные товары: например, мужчины охотно брали носки по 0,69 за пару.















«Теперь в Солигорске появился магазин нового формата. По ценам это классический жёсткий дискаунтер, где всё максимально дёшево. А вот в ассортименте и организации торгового зала мы куда мягче и заботливее к покупателям: предлагаем не только бакалею, но и мясо, «молочку», фрукты, овощи и полуфабрикаты. И что важно, в приоритете – качественные белорусские товары», – отмечают в сети «Грошык».





































«Грошык» в Солигорске будет работать с 9 до 21 часа. Для тех, кто на автомобиле, предусмотрена стоянка.



Если не в курсе, «Грошык» – молодой белорусский ритейлер в формате «жёсткого дискаунтера». Его конкурентами выступают российские «Светофоры» и «Доброцены». Новая сеть планирует охватить все регионы, а первые магазины открыла в Слониме и Солигорске. В планах – запускать объекты в областных и районных центрах с населением от 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти и в Минск.



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