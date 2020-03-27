ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.

27.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


13 марта 2020 21:04 13782

В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске открылся жёсткий дискаунтер новой сети «Грошык». Внутри – продукты по одним из самых низких цен в стране. Но в отличие от того же «Светофора», магазин в Чижевичах богат на качественные белорусские товары.

В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.

«Грошык» относится к жёстким дискаунтерам. Основное отличие – крайне низкие цены за счёт минимизации расходов на логистику и персонал. Для этого товар поставляют кратно местам для паллет, а почти всё пространство выделено под торговый зал. Покупателям предлагают только популярные продукты, а стоят они ниже, чем в обычных магазинах.

Солигорский дискаунтер стал вторым в стране. Разместился он на месте бывшего «Хита!» в микрорайоне «Покровка» (Чижевичский с/с, 55). Магазин оформлен в стиле минимализма, выкладка максимально простая и понятная. При этом внутри довольно много места, чтобы свободно развернуться с детской коляской.

В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.

Торговый зал занимает 1464 «квадрата» и предлагает около 1400 наименований товаров. Вместе с рядами бакалеи представлены овощи и фрукты, которые были нарасхват на открытии. Большой интерес также вызвала рыба и другая замороженная продукция. Нашлось место молочной и мясной витринам. Есть и полуфабрикаты, высится хлебобулочный прилавок.

Низкие цены были уже на открытии. Так, мандарины стоят 2,19 рубля за кило, бананы – 2,39, яблоки – 1,69, а огурцы – 3,39. Разбирали и минтай дешевле 5 рублей. Из напитков разметали чай Lipton по 4,69 за 100 пакетиков и кофе Nescafe Gold по 7,79 за 190 граммов. Спагетти «Барымак» оценили в 0,99 рубля за 900 граммов, столько же стоит стандартная плитка горького шоколада от «Спартака». Есть и непродовольственные товары: например, мужчины охотно брали носки по 0,69 за пару.

В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.

«Теперь в Солигорске появился магазин нового формата. По ценам это классический жёсткий дискаунтер, где всё максимально дёшево. А вот в ассортименте и организации торгового зала мы куда мягче и заботливее к покупателям: предлагаем не только бакалею, но и мясо, «молочку», фрукты, овощи и полуфабрикаты. И что важно, в приоритете – качественные белорусские товары», – отмечают в сети «Грошык».

В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.
В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык». ФОТОФАКТ.

«Грошык» в Солигорске будет работать с 9 до 21 часа. Для тех, кто на автомобиле, предусмотрена стоянка.

Если не в курсе, «Грошык» – молодой белорусский ритейлер в формате «жёсткого дискаунтера». Его конкурентами выступают российские «Светофоры» и «Доброцены». Новая сеть планирует охватить все регионы, а первые магазины открыла в Слониме и Солигорске. В планах – запускать объекты в областных и районных центрах с населением от 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти и в Минск.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта 2020 21:04 13782 В Солигорске открыли жёсткий дискаунтер «Грошык»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинск накрыл смог от горящей сухой травы в пригороде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика