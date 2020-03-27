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В мемориальном комплексе «Тростенец» несли цветы к «Массиву имён» - памятнику австрийским жертвам нацизма
Источник материала: ОНТ
Памятная белорусско-австрийская дата. Сегодня в мемориальном комплексе Тростенец несли цветы к «Массиву имён» - памятнику австрийским жертвам нацизма.
На окраине Минска в годы войны был один из самых крупных фашистских концлагерей. Тростенец печально известен количеством жертв – здесь были сожжены и расстреляны больше 200 тысяч человек. Среди них немало австрийцев.
Год назад Президент Беларуси и канцлер Австрии Себастьян Курц открыли здесь мемориал и почтили память погибших сограждан. Как отметил тогда Александр Лукашенко, знание и память о судьбе предков сегодня объединяют страны и напоминают о том, как далеко могут завести агрессия, которая берет вверх над здравым смыслом. Именно поэтому важно предостеречь будущие поколения от повторения фатальных ошибок прошлого.
Лагерь смерти в трагической судьбе евреев Западной Европы нашел отражение в документальном фильме «Зондергетто». Это картина о том, как в минском гетто сплелись судьбы не только белорусов, но и немцев, австрийцев, чехов. Более 23-х тысяч европейцев привезли в белорусскую столицу. Переселение было билетом в один конец. Увидеть события одной из самых страшных трагедий в истории человечества в лицах можно будет в эфире телеканала ОНТ 28 марта в 16:20.
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В мемориальном комплексе «Тростенец» несли цветы к «Массиву имён» - памятнику австрийским жертвам нацизма
Памятная белорусско-австрийская дата. Сегодня в мемориальном комплексе Тростенец несли цветы к «Массиву имён» - памятнику австрийским жертвам нацизма. На...
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