Источник материала: ОНТ

Памятная белорусско-австрийская дата. Сегодня в мемориальном комплексе Тростенец несли цветы к «Массиву имён» - памятнику австрийским жертвам нацизма.





На окраине Минска в годы войны был один из самых крупных фашистских концлагерей. Тростенец печально известен количеством жертв – здесь были сожжены и расстреляны больше 200 тысяч человек. Среди них немало австрийцев.

Год назад Президент Беларуси и канцлер Австрии Себастьян Курц открыли здесь мемориал и почтили память погибших сограждан. Как отметил тогда Александр Лукашенко, знание и память о судьбе предков сегодня объединяют страны и напоминают о том, как далеко могут завести агрессия, которая берет вверх над здравым смыслом. Именно поэтому важно предостеречь будущие поколения от повторения фатальных ошибок прошлого.

Алоизия Вергеттер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси: «Эти имена всегда были, но в архивах. И конечно, нужна была воля, инициатива, в том числе родственников, этих людей, жертв, чтобы эти имена были увековечены. Мы почувствовали необходимость в этом. И мое имя, Алоизия, есть среди этих имен, кто-то с таким же именем, как я, пережил эту трагедию. И это делает историю очень персональной».

Лагерь смерти в трагической судьбе евреев Западной Европы нашел отражение в документальном фильме «Зондергетто». Это картина о том, как в минском гетто сплелись судьбы не только белорусов, но и немцев, австрийцев, чехов. Более 23-х тысяч европейцев привезли в белорусскую столицу. Переселение было билетом в один конец. Увидеть события одной из самых страшных трагедий в истории человечества в лицах можно будет в эфире телеканала ОНТ 28 марта в 16:20.

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