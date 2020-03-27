В Лондоне украли коллекцию оружия Джеймса Бонда

Источник материала: ОНТ

В Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Guardian.

Трое похитителей вломились в дом к коллекционеру. Они забрали пистолеты, которые были в фильме «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном. Также были похищены вальтер ППК из «Вид на убийство» и полностью хромированный магнум из «Живи и дай умереть». Роль агента 007 в этих лентах сыграл Роджер Мур.





Стоимость оружия – более ста тысяч фунтов стерлингов.





По словам свидетелей, злоумышленники говорили с восточноевропейским акцентом. С места преступления они скрылись на серебристом автомобиле.

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