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В Лондоне украли коллекцию оружия Джеймса Бонда

27.03.2020 22:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лондоне украли коллекцию оружия Джеймса Бонда

В Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Guardian.

Трое похитителей вломились в дом к коллекционеру. Они забрали пистолеты, которые были в фильме «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном. Также были похищены вальтер ППК из «Вид на убийство» и полностью хромированный магнум из «Живи и дай умереть». Роль агента 007 в этих лентах сыграл Роджер Мур.


Стоимость оружия – более ста тысяч фунтов стерлингов. 


По словам свидетелей, злоумышленники говорили с восточноевропейским акцентом. С места преступления они скрылись на серебристом автомобиле. 

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В Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Guardian. Трое похитителей вломились в дом к коллекционеру. Они забрали...
 
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