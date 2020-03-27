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В Лондоне украли коллекцию оружия Джеймса Бонда
Источник материала: ОНТ
В Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда. Об этом
Трое похитителей вломились в дом к коллекционеру. Они забрали пистолеты, которые были в фильме «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном. Также были похищены вальтер ППК из «Вид на убийство» и полностью хромированный магнум из «Живи и дай умереть». Роль агента 007 в этих лентах сыграл Роджер Мур.
Стоимость оружия – более ста тысяч фунтов стерлингов.
По словам свидетелей, злоумышленники говорили с восточноевропейским акцентом. С места преступления они скрылись на серебристом автомобиле.
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В Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Guardian. Трое похитителей вломились в дом к коллекционеру. Они забрали...
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