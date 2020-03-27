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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на первоапрельский КВН.
27.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 марта 2020 14:30 1260
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на первоапрельский КВН.
ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» приглашает 1 апреля 2020 года всех любителей юмора и поклонников легендарной игры КВН на районный конкурс команд КВН учащейся и работающей молодёжи под названием под названием «Хайпанём по-солигорски».
Организаторами конкурса выступают: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома и ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».
НАЧАЛО: 1 апреля 2020г. в 17.00 ЦЕНА БИЛЕТА: 8р.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 марта 2020 14:30 1260 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на...
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