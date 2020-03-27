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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на первоапрельский КВН.

27.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


11 марта 2020 14:30 1260

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на первоапрельский КВН.

Автор: Эдуард Кидяев.

ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» приглашает 1 апреля 2020 года всех любителей юмора и поклонников легендарной игры КВН на районный конкурс команд КВН учащейся и работающей молодёжи под названием под названием «Хайпанём по-солигорски».

Организаторами конкурса выступают: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома и ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

О том, каким запомнился областной фестиваль КВН в Солигорске, который прошёл 30 ноября 2020 года, можно посмотреть в нашем фоторепортаже с этого события.

НАЧАЛО: 1 апреля 2020г. в 17.00 ЦЕНА БИЛЕТА: 8р.

Телефон для справок: 23-67-10, 23-67-05 (касса)

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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11 марта 2020 14:30 1260 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на...
 
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