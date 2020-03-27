Дворец культуры г. Солигорска приглашает на первоапрельский КВН.

ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» приглашает 1 апреля 2020 года всех любителей юмора и поклонников легендарной игры КВН на районный конкурс команд КВН учащейся и работающей молодёжи под названием под названием «Хайпанём по-солигорски».

Организаторами конкурса выступают: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома и ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».



О том, каким запомнился областной фестиваль КВН в Солигорске, который прошёл 30 ноября 2020 года, можно посмотреть в нашем фоторепортаже с этого события.

