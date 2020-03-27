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«Павлинка» онлайн в легендарном Купаловском. Рассказываем, как сделали премьеру в таком формате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Павлинка» онлайн. В Международный день театра Купаловский впервые представил мировой показ легендарного спектакля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самую популярную постановку из репертуара транслировали в прямом эфире. Увидеть «Павлинку» смогли и наши земляки за рубежом, и все поклонники белорусской культуры. Даже за тысячи километров можно максимально погрузиться в театральную атмосферу благодаря многокамерной съемке с разных ракурсов.
Яна Шипко, корреспондент:
Так в каких же странах сегодня вечером планировали смотреть «Павлинку»?
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Мы спадзяемся, што гэты новы падыход, калі мы прыйдзем да гледача ў кожную хату, кожны дом, будзе запатрабаваны.
В соцсетях идею активно поддержали флешмобом. Люди просто выкладывали видео, в которых делились ожиданиями и благодарили за идею. Сам Павел Латушко, его мать и дочь поддержали флешмоб.
Труппе Купаловского еще не доводилось выступать для такой большой аудитории. Как они готовились сегодня выходить на сцену?
Павел Харланчук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
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Новости Беларуси. «Павлинка» онлайн. В Международный день театра Купаловский впервые представил мировой показ легендарного спектакля, сообщили в программе...
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