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В Лиде с признаками отравления была госпитализирована супружеская пара с двумя детьми
Источник материала: Lida.Info
В Лидскую больницу в четверг, 26 марта, была госпитализирована супружеская пара с двумя детьми 2007-го и 15-го годов рождения.
Медики констатировали у них признаки отравления. Известно, что около двух часов ночи глава семьи, проживавшей в Лиде в частном доме на улице Фестивальной, сообщил на станцию скорой медицинской помощи о своем плохом самочувствии, а также о плохом самочувствии жены и детей.
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В Лидскую больницу в четверг, 26 марта, была госпитализирована супружеская пара с двумя детьми 2007-го и 15-го годов рождения. Медики констатировали у них признаки...
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