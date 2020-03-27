ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лиде с признаками отравления была госпитализирована супружеская пара с двумя детьми

28.03.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лиде с признаками отравления была госпитализирована супружеская пара с двумя детьми

В Лидскую больницу  в четверг, 26 марта, была госпитализирована супружеская  пара с двумя детьми 2007-го и 15-го годов рождения.

Медики констатировали у них признаки отравления. Известно, что около двух часов ночи глава семьи, проживавшей в Лиде в частном доме на улице Фестивальной, сообщил на станцию скорой медицинской помощи о своем плохом самочувствии, а также о плохом самочувствии жены и детей.

Подробнее – в репортаже «Лида-ТВ».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидскую больницу  в четверг, 26 марта, была госпитализирована супружеская  пара с двумя детьми 2007-го и 15-го годов рождения. Медики констатировали у них признаки...
 

Новости дня
Новости разные
 
В Лондоне украли коллекцию оружия Джеймса Бонда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика