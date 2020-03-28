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Жильё в Минске. Президент объяснил, как дальше будут застраивать город

28.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько лет назад производство «Белгипса» решили модернизировать и перенести за кольцевую. На новой площадке сотрудники обживаются недавно, переехали в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на старых площадях готовы построить жилой квартал под ключ. Там получат арендные квартиры и работники предприятия.

Жильё в Минске. Президент объяснил, как дальше будут застраивать город

Президент идею поддержал, но со строгими ограничениями – строить исключительно для людей. Тем более, застройщиков много, а превращать Минск в безразмерный город – не лучшая идея. Поэтому прежде всего площадки отдадут тем застройщикам, которые имеют свою строительную базу и деньги для возведения жилья.

Жильё в Минске. Президент объяснил, как дальше будут застраивать город

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас жилье в Минске уже не проблема. И честно тебе скажу – публично – нам и не нужно столько строить в Минске жилья, ибо мы повторим опыт Москвы. Печальный опыт.

Я боюсь этого, чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон – вот в эти вот огромные конгломераты людей. Ну как тараканы люди.

Разве это жизнь? Поэтому для нас это не проблема. И желающих жилье строить очень много.

Жильё в Минске. Президент объяснил, как дальше будут застраивать город

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Несколько лет назад производство «Белгипса» решили модернизировать и перенести за кольцевую. На новой площадке сотрудники обживаются недавно,...
 
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