На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Источник материала: ОНТ

28 марта в районе японских префектур Хоккайдо и Аомори произошло землетрясение магнитудой 4,9. Угроза цунами объявлена не была. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков был между островами Хоккайдо и Хонсю в Тихом океане. Очаг залегал под океанским дном на глубине около 60 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Уточняется, что толчки также были ощутимы на северо-востоке Хонсю в префектурах Иватэ и Акита.

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