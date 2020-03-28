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Спустя 2 года и 8,5 месяцев экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы
Источник материала: СТВ
Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, в которой пробыл 2 года 8 месяцев и 19 дней.
22-летний спортсмен может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске, пусть и с посторонней помощью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболиста оперативно отправили на вертолете в госпиталь, где он и был введен в состояние искусственной комы.
У полузащитника были выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга, и врачи практически не давали ему шансов на восстановление.
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Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, в которой пробыл 2 года 8 месяцев и 19 дней. 22-летний спортсмен может самостоятельно принимать пищу и сидеть в...
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