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Ремонты в стиле «хай так». Произвольная программа электриков и сантехников на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Строить качественно стараются большинство строителей. Но фотоотчеты наших читателей о результатах ремонтов в их домах, квартирах и дворах складываются в неприятную картину: строительного брака много. Сегодня на «
Минск, улица Якуба Коласа, 73, возле въезда на охраняемую стоянку. Здесь в феврале заметили аварийный приемник ливневки. А сегодня мы публикуем фото после ремонта. Теперь все в порядке.
В Миорах поставили новую сетку вокруг детского сада № 1. Родители детей, которые ходят в это дошкольное заведение, заметили, что под забором можно пройти ребенку в полный рост. И вот забор доделан — мышь не проскочит!
Минск, улица Варвашени, 15. В доме меняли лифт, старую кнопку замазали и покрасили, но что ж так неаккуратно?
Минск, улица Седых, 48. Тротуарная дорожка вдоль улицы, ведущей к поликлинике, и Дворец борьбы по улице Калиновского. До капремонта в соседнем доме она выглядела обычно, но во время капремонта ее решили усовершенствовать, по краям начали ставить бордюры. Вот только бордюрного камня не хватило — не доделали 20 метров. Асфальт тоже не положили. Капремонт окончен в 2018 году.
Вот такая прекрасная дорога лежит к детскому саду № 2 в Прилуках. Интересно, люди по собственной инициативе ее так «замостили» или это посильная помощь местных эксплуатирующих организаций?
Бобруйск, здание костела. Водосточная труба здесь, похоже, для красоты: стена разрушается от льющейся с крыши воды.
Фаниполь, переулок Железнодорожный. Отсутствует участок пешеходной дорожки, люди вынуждены идти по проезжей части. Дорога идет по частному сектору к железнодорожной станции, магазинам, аптеке, автобусной остановке.
Брест, БРГУ им. А. С. Пушкина, корпус № 2. Типичный для учебных заведений туалет. Современные студенты не понимают, зачем было замуровывать унитаз. Может, кто-нибудь из читателей сможет объяснить?
Минск, Матусевича, 27, 6-й подъезд. В доме идет капремонт, на входе сделали пандус. Люди удивляются: как им пользоваться, если он упирается в стену?
Глубокое. В центре города есть красивое озеро и пешеходная дорожка вокруг него. Но по каким-то причинам укладку плитки приостановили, и прогуляться вокруг озера, не запачкав обувь, невозможно. Люди рассчитывают, что когда потеплеет, дорожку все же доделают.
Читатели делятся фото, на которых видно, как соблюдены уклоны на уложенной в прошлом году плитке на велодорожке вдоль Пулихова в Минске. Каждый раз после дождя там огромные лужи, которые люди, естественно, обходят по велосипедной части.
Минск, улица Петра Глебки, 34. Здесь заканчивается капремонт дома. Вот так строители залепили дыру в стене из подъезда в квартиру. Нам пишут, что если присмотреться, то ее заткнули рукавицей и замазали раствором.
Минск, улица Жуковского, 2. Нам пишут, что здесь после дождей на пешеходной дорожке стоят лужи. Обращения по поводу неправильного стока воды с тротуара ни к чему не привели: людям отвечают, что «вода скапливается в результате таяния снега». И зимой, и летом.
Ручка по размеру не подошла. Но не покупать же новую!
Орша, улица Ленина, 236. В общежитии делают капремонт. Недавно жильцам в блоках (в основном живут семьи) решили проложить новую проводку. Мастерство электриков видно не вооруженным глазом, как, впрочем, и саму проводку, и произвольно установленные розетки.
Витебск, Московский проспект, 30. Пешеходная дорожка вдоль автобусной остановки уже давно требует ремонта: тротуарная плитка во многих местах разрушилась. Люди пишут, что в 115.бел считают, что дорога в хорошем состоянии и в ремонте не нуждается.
Минск, улица Чечота, 2. Посетитель туалета в магазине «Евроопт» заметил вот такую «евросантехнику».
Могилев, улица Крупской, 133. В 2019 г. демонтировали козырек подъезда № 4 над входной дверью. А поставить его обещали во время капремонта. Люди пишут, что дому всего 35 лет и когда очередь дойдет до них — неизвестно. А без козырька жители подъезда с опаской подходят к дверям: недавно на крыльцо упало стекло из подъездного окна. Кроме того, начались проблемы с домофоном, потому что на него попадают осадки.
Минск, напротив школы № 132. Здесь сделали хороший пешеходный переход и ступеньки на горку. Правда, дальше хорошая дорога заканчивается. Есть мнение, что тротуар там запланирован, осталось найти финансирование.
Туалет в «Арена Сити». Сейчас унитаз рядом с писсуаром выглядит и в самом деле комично, но здесь нет строительного брака: скорее всего, просто сняли на время перегородку.
Если заказчик желает, то мастеру трудно ему отказать. Даже если он требует на минимальной площади установить детский и взрослый унитазы, две раковины и биде. За ваши деньги — любой каприз.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия —
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