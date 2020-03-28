Ремонты в стиле «хай так». Произвольная программа электриков и сантехников на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Строить качественно стараются большинство строителей. Но фотоотчеты наших читателей о результатах ремонтов в их домах, квартирах и дворах складываются в неприятную картину: строительного брака много. Сегодня на « Доске позора » — свежая подборка примеров из «портфолио» не самых лучших специалистов.

Минск, улица Якуба Коласа, 73, возле въезда на охраняемую стоянку. Здесь в феврале заметили аварийный приемник ливневки. А сегодня мы публикуем фото после ремонта. Теперь все в порядке.







В Миорах поставили новую сетку вокруг детского сада № 1. Родители детей, которые ходят в это дошкольное заведение, заметили, что под забором можно пройти ребенку в полный рост. И вот забор доделан — мышь не проскочит!





Минск, улица Варвашени, 15. В доме меняли лифт, старую кнопку замазали и покрасили, но что ж так неаккуратно?









Похожая претензия у жителей новостройки в Гомеле по улице Барыкина, 78/1. Здесь вот так подписали этажи:









Помните, как была встроена стиральная машина в стену в прошлом выходе «Доски»? В комментариях кому-то это показалось отличным решением для маленькой квартиры: «тогда часть выступающей в туалет стиралки может использоваться как тумбочка для бумаги и освежителя». Что ж, смотрите, как это выглядит на самом деле:



Фото со страницы в Instagram

Минск, улица Седых, 48. Тротуарная дорожка вдоль улицы, ведущей к поликлинике, и Дворец борьбы по улице Калиновского. До капремонта в соседнем доме она выглядела обычно, но во время капремонта ее решили усовершенствовать, по краям начали ставить бордюры. Вот только бордюрного камня не хватило — не доделали 20 метров. Асфальт тоже не положили. Капремонт окончен в 2018 году.









Вот такая прекрасная дорога лежит к детскому саду № 2 в Прилуках. Интересно, люди по собственной инициативе ее так «замостили» или это посильная помощь местных эксплуатирующих организаций?





Бобруйск, здание костела. Водосточная труба здесь, похоже, для красоты: стена разрушается от льющейся с крыши воды.





Фаниполь, переулок Железнодорожный. Отсутствует участок пешеходной дорожки, люди вынуждены идти по проезжей части. Дорога идет по частному сектору к железнодорожной станции, магазинам, аптеке, автобусной остановке.





Брест, БРГУ им. А. С. Пушкина, корпус № 2. Типичный для учебных заведений туалет. Современные студенты не понимают, зачем было замуровывать унитаз. Может, кто-нибудь из читателей сможет объяснить?





Минск, Матусевича, 27, 6-й подъезд. В доме идет капремонт, на входе сделали пандус. Люди удивляются: как им пользоваться, если он упирается в стену?









Глубокое. В центре города есть красивое озеро и пешеходная дорожка вокруг него. Но по каким-то причинам укладку плитки приостановили, и прогуляться вокруг озера, не запачкав обувь, невозможно. Люди рассчитывают, что когда потеплеет, дорожку все же доделают.





Читатели делятся фото, на которых видно, как соблюдены уклоны на уложенной в прошлом году плитке на велодорожке вдоль Пулихова в Минске. Каждый раз после дождя там огромные лужи, которые люди, естественно, обходят по велосипедной части.









Минск, улица В. Хоружей, между домами 44 и 46. Люди жалуются на строительный вагончик, который установлен прямо на дорожке во дворе, и теперь его приходится обходить.





Минск, улица Петра Глебки, 34. Здесь заканчивается капремонт дома. Вот так строители залепили дыру в стене из подъезда в квартиру. Нам пишут, что если присмотреться, то ее заткнули рукавицей и замазали раствором.









Могилев, улица Турова, 20. Родители детей жалуются на состояние детской площадки: малейший дождик или снег — и всё, дети месят жижу. Возьмем на себя смелость советовать: проблему можно решить одним самосвалом мытого мелкого щебня, на который могут скинуться родители ближайших домов.





Минск, улица Жуковского, 2. Нам пишут, что здесь после дождей на пешеходной дорожке стоят лужи. Обращения по поводу неправильного стока воды с тротуара ни к чему не привели: людям отвечают, что «вода скапливается в результате таяния снега». И зимой, и летом.









Ручка по размеру не подошла. Но не покупать же новую!





Орша, улица Ленина, 236. В общежитии делают капремонт. Недавно жильцам в блоках (в основном живут семьи) решили проложить новую проводку. Мастерство электриков видно не вооруженным глазом, как, впрочем, и саму проводку, и произвольно установленные розетки.









Витебск, Московский проспект, 30. Пешеходная дорожка вдоль автобусной остановки уже давно требует ремонта: тротуарная плитка во многих местах разрушилась. Люди пишут, что в 115.бел считают, что дорога в хорошем состоянии и в ремонте не нуждается.





Минск, улица Чечота, 2. Посетитель туалета в магазине «Евроопт» заметил вот такую «евросантехнику».





Могилев, улица Крупской, 133. В 2019 г. демонтировали козырек подъезда № 4 над входной дверью. А поставить его обещали во время капремонта. Люди пишут, что дому всего 35 лет и когда очередь дойдет до них — неизвестно. А без козырька жители подъезда с опаской подходят к дверям: недавно на крыльцо упало стекло из подъездного окна. Кроме того, начались проблемы с домофоном, потому что на него попадают осадки.



Фото предоставлено читателем

Минск, напротив школы № 132. Здесь сделали хороший пешеходный переход и ступеньки на горку. Правда, дальше хорошая дорога заканчивается. Есть мнение, что тротуар там запланирован, осталось найти финансирование.









Туалет в «Арена Сити». Сейчас унитаз рядом с писсуаром выглядит и в самом деле комично, но здесь нет строительного брака: скорее всего, просто сняли на время перегородку.





Если заказчик желает, то мастеру трудно ему отказать. Даже если он требует на минимальной площади установить детский и взрослый унитазы, две раковины и биде. За ваши деньги — любой каприз.





Ну вот же ж с-с… собака!





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия — auto.tut.by/road .