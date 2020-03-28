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Юрий Файков: Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков

28.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Соперники встречались на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Юрий Файков: Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков

Хозяева льда доминировали и добились закономерной победы. Уже в первом периоде минчане отличились дважды: шайбы в активе Парфеевца и Дроздова. Во второй трети хозяева льда нарастили перевес.  

Разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман». Что происходит на первом матче финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею

Дроздов провел свою вторую шайбу, а затем отличился Мальцев. «Горняки» один гол отквитали – точный бросок на счету Дадонова. Но точку все же поставили минчане. Под занавес третьего периода забросил Кашкар. 5:1, победа «Юности».   

Юрий Файков: Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:   
Мы не успели восстановиться, работаем над этим. Завтра следующая игра.

Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков. Абсолютно неправильно делали: что первый гол, что второй. Третий – вообще его наш защитник сбил.          

Второй матч финала пройдет уже 28 марта и также в Минске.    

Юрий Файков: Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков

Люди в материале: Юрий Файков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Соперники встречались на льду «Чижовка-Арены»,...
 
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