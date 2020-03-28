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Юрий Файков: Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Соперники встречались на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хозяева льда доминировали и добились закономерной победы. Уже в первом периоде минчане отличились дважды: шайбы в активе Парфеевца и Дроздова. Во второй трети хозяева льда нарастили перевес.
Дроздов провел свою вторую шайбу, а затем отличился Мальцев. «Горняки» один гол отквитали – точный бросок на счету Дадонова. Но точку все же поставили минчане. Под занавес третьего периода забросил Кашкар. 5:1, победа «Юности».
Второй матч финала пройдет уже 28 марта и также в Минске.
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Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Соперники встречались на льду «Чижовка-Арены»,...
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