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«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Излишеств быть не должно». Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве и переходу к европейским стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую позицию Президент озвучил во время посещения предприятия «Белгипс», единственного в нашей стране производителя строительных смесей и гипсовых плит. Предприятие пережило серьезную модернизацию и сейчас делает ставку на выпуск инновационной продукции – только с ней можно удержаться на белорусском рынке и на зарубежных, ведь производство ориентировано на экспорт.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Поселок Гатово Минского района. На 18 гектарах за несколько лет выросло обновленное производство. Единственное в стране, которое выпускает гипсокартонные плиты. Современное оборудование и новейшие разработки – в этом секрет успеха завода, уверены здесь.
Станислав Бабицкий, директор ОАО «Белгипс»:
Гипсокартон – товар востребованный. Одна из причин – в обращении он не требует особого навыка, надежность давно доказана. И еще один безусловный плюс – экономичность. На этот пункт Александр Лукашенко обратил особое внимание. Касается это всей отрасли без исключения: строить нужно безопасно, но без излишеств.
На предприятии Президенту рассказали о том, как выполняются поручения по развитию производства строительных материалов. Говорили и о реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В этот завод новую жизнь тоже вдохнул инвестор – российская корпорация и международная группа компаний родом из Германии.
Юрий Гончаров, инвестор:
Сегодня строительная отрасль полностью закрывает внутренний спрос. Работают и на внешнем контуре. Так, в 2019 году суммарно предприятия отгрузили на экспорт товаров почти на 400 миллионов долларов. Но главное на любом производстве – люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня на «Белгипсе» выпускают гипсокартонные листы, сухие строительные смеси и химические добавки. Но ищут перспективы и находят их и в других актуальных направлениях. Например, знают, как отходы превратить в доходы. Так, с апреля арендуют Пуховичскую картонную фабрику, будут перерабатывать тетрапаки. По самым скромным подсчетам, в год образуется порядка 13 тысяч тонн такого мусора. Половину планируют перерабатывать в Пуховичах. В проект уже вложено порядка 900 тысяч евро, а общая сумма вполовину выше. Предприятие старое, и первоначально его предложили передать на баланс области.
Александр Лукашенко:
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Александр Лукашенко:
«Белгипс» существует с 1948 года. Раньше работали практически в центре Минска.
Несколько лет назад производство «Белгипса» решили модернизировать и перенести за кольцевую.
На новой площадке сотрудники обживаются недавно, переехали в 2019 году.
Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы.
Развивать производства. Работать на полную мощность и стараться из любой, даже сложной ситуации выйти если не победителем, то точно без существенных потерь. С таким настроем легче переживать сегодняшние непростые времена. О самом важном глава государства говорил, общаясь с трудовым коллективом.
Александр Лукашенко:
Сегодняшний визит – пролог большого разговора о строительстве, во время которого не будет ни маленьких тем, ни неважных деталей. На профильной карте отрасли останутся только те, кто четко соблюдает базовые принципы: бережное отношение к людям и работа на совесть.
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«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»
Новости Беларуси. «Излишеств быть не должно». Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве и переходу к европейским...
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