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«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

28.03.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Излишеств быть не должно». Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве и переходу к европейским стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Такую позицию Президент озвучил во время посещения предприятия «Белгипс», единственного в нашей стране производителя строительных смесей и гипсовых плит. Предприятие пережило серьезную модернизацию и сейчас делает ставку на выпуск инновационной продукции – только с ней можно удержаться на белорусском рынке и на зарубежных, ведь производство ориентировано на экспорт.

Юлия Бешанова продолжит тему.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Юлия Бешанова, корреспондент:
Предприятие «Белгипс» производит строительные материалы. Его продукция востребована как на внешнем, так и на внутренних рынках. Грандиозные планы по развитию, рост заработной платы – одним словом, все признаки хорошо и стабильно работающего предприятия. Еще в 2014 году глава государства дал поручение на развитие. Сегодня пришло время ревизии, а заодно и посмотреть состояние дел в целом в строительной отрасли.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Поселок Гатово Минского района. На 18 гектарах за несколько лет выросло обновленное производство. Единственное в стране, которое выпускает гипсокартонные плиты. Современное оборудование и новейшие разработки – в этом секрет успеха завода, уверены здесь.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Станислав Бабицкий, директор ОАО «Белгипс»:
Не побоюсь сказать, это, наверное, самый современный завод не только в России, но и в Европе. Мощности по листам гипсокартонным здесь составляют 30 миллионов (раньше мы могли выпускать только 10). И освоены новые производства сухих строительных смесей на гипсовой основе мощностью 100 тысяч тонн.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Гипсокартон – товар востребованный. Одна из причин – в обращении он не требует особого навыка, надежность давно доказана. И еще один безусловный плюс – экономичность. На этот пункт Александр Лукашенко обратил особое внимание. Касается это всей отрасли без исключения: строить нужно безопасно, но без излишеств.

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На предприятии Президенту рассказали о том, как выполняются поручения по развитию производства строительных материалов. Говорили и о реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В этот завод новую жизнь тоже вдохнул инвестор – российская корпорация и международная группа компаний родом из Германии.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Юрий Гончаров, инвестор:
Географическое расположение Республики Беларусь – это уникальное и очень хорошее расположение. Мы близко находимся от больших рынков сбыта. Мы экспортируем в Украину, это большая страна. Мы экспортируем во все три страны Прибалтики. Мы экспортируем в Польшу, тоже большая страна. То есть мы рассчитываем, что 2/3 продукции, которую мы здесь будем производить, будет экспортировано.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Сегодня строительная отрасль полностью закрывает внутренний спрос. Работают и на внешнем контуре. Так, в 2019 году суммарно предприятия отгрузили на экспорт товаров почти на 400 миллионов долларов. Но главное на любом производстве – люди.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имейте в виду. 1 100 у вас предприятий – не важно, частные они, государственные, коммунальные – у вас в поле зрения они должны быть. Потому что там работают люди. Понятно, что там, где частные предприятия, у вас немножко работы меньше, потому что они сами шевелятся. А государственные предприятия республиканской и коммунальной формы собственности – это ваши предприятия, и вы должны работать с ними.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Сегодня на «Белгипсе» выпускают гипсокартонные листы, сухие строительные смеси и химические добавки. Но ищут перспективы и находят их и в других актуальных направлениях. Например, знают, как отходы превратить в доходы. Так, с апреля арендуют Пуховичскую картонную фабрику, будут перерабатывать тетрапаки. По самым скромным подсчетам, в год образуется порядка 13 тысяч тонн такого мусора. Половину планируют перерабатывать в Пуховичах. В проект уже вложено порядка 900 тысяч евро, а общая сумма вполовину выше. Предприятие старое, и первоначально его предложили передать на баланс области.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Александр Лукашенко:
В чем суть, зачем передача?

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Мы считаем так. Во-первых, для простоты управляемости, потому что мы на месте. И второе – мы в перспективе все-таки думаем, чтобы он стал собственником этого предприятия. В перспективе.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Александр Лукашенко:
Я не вижу проблем здесь, будет оно в концерне или у вас, одно же другого не касается. Это его будет предприятие. Если он себя зарекомендует ответственным собственником – мы ему и передадим, что тут за проблема? Если это для пользы дела, вы мне должны это доказать.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

«Белгипс» существует с 1948 года. Раньше работали практически в центре Минска.

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Несколько лет назад производство «Белгипса» решили модернизировать и перенести за кольцевую.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

На новой площадке сотрудники обживаются недавно, переехали в 2019 году.

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Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы.

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Развивать производства. Работать на полную мощность и стараться из любой, даже сложной ситуации выйти если не победителем, то точно без существенных потерь. С таким настроем легче переживать сегодняшние непростые времена. О самом важном глава государства говорил, общаясь с трудовым коллективом.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Александр Лукашенко:
Молодцы, сделали хорошее предприятие. Самое главное, что продукция, которую вы производите, пользуется спросом на рынке. Хорошо, что вы новое привносите в нашу строительную отрасль. Хорошо, что на внутреннем рынке вы работаете активно и, конкурируя, замещаете импорт: за валюту мы покупаем много чего. Ну, это тогда мы оговаривали и представляли пять лет назад, когда мыслилось строительство этого предприятия.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

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Сегодняшний визит – пролог большого разговора о строительстве, во время которого не будет ни маленьких тем, ни неважных деталей. На профильной карте отрасли останутся только те, кто четко соблюдает базовые принципы: бережное отношение к людям и работа на совесть.

«Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс»

Люди в материале: Юлия Бешанова, Станислав Бабицкий, Юрий Гончаров, Александр Турчин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Излишеств быть не должно». Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве и переходу к европейским...
 
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