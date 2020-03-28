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В Пинске подвели итоги городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2019»

28.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В Пинске подвели итоги городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2019», в котором приняли участие те, кто добился выдающихся успехов в различных сферах деятельности. 







Торжественное мероприятие состоялось в средней школе №18. Сначала участники конкурса собрались в городском Музее Матери, который работает на базе школы с 2008 года. Руководитель музея Е.А. Гузаревич провела для гостей небольшую экскурсию. 







Перед собравшимися выступили ветеран женского движения, первый председатель городской организации ОО «БСЖ» Н.И. Кохнович и действующий председатель В.Н. Кулак. Они поблагодарили женщин за активность, неравнодушие и энтузиазм в своей работе. Также Валентина Николаевна рассказала, что городская организации ОО «Белорусский союз женщин» участвует в проекте «Имена славных женщин в истории Пинска». Каждая первичная организация должна представить на этот проект самого достойного представителя. Это может быть женщина из коллектива, а также любая жительница города, достойная этого высокого звания. 

Награждение победителей конкурса прошло в актовом зале школы. 




Одна женщина в силах сделать успешной не только себя, но и целый коллектив. Именно для них была организована номинация «Успешный руководитель», диплом III степени в которой получила заместитель директора по учебно-методической работе УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж» Н.С. Чижикова. 




Заслуги многодетных матерей отметили в номинации «Материнская слава». Дипломами III степени награждены воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №28» О.Н. Грищук и специалист ЖЭСа №6 КПУП «ЖРЭУ г. Пинска» Л.И. Касяник; дипломом II степени – воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №43» А.Н. Косяк; дипломом I степени – учитель ГУО «Средняя школа №14» М.М. Невдах.

В номинации «Духовность и культура» диплом III степени получила преподаватель педагогики Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» Г.Л. Ковятинец; диплом II степени – педагог-психолог ГУО «Гимназия №2» А.А. Свириденко. 




В номинации «Активная жизненная позиция» диплом III степени вручили учителю биологии ГУО «Средняя школа №1» Ю.Е. Крит и коменданту общежития ЖЭСа №6 КПУП «ЖРЭУ г. Пинска» Н.А. Жилевич




диплом II степени – воспитателю дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №19» Л.П. Жданович; диплом I степени – заведующей третьим педиатрическим отделением филиала «Детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница» Е.Б. Фисейко. 




В номинация «За укрепление женского движения» дипломы были вручены председателю первичной организации УЗ «Пинская центральная больница» И.Ю. Кулачек




директору  ГУО «Средняя школа №18» А.Н. Кулинич




и председателю первичной организации УО «Пинский аграрный технологический колледж» Н.М. Ефремовой.




Анна ВЕРЕНИЧ
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В Пинске подвели итоги городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2019», в котором приняли участие те, кто добился выдающихся успехов в различных...
 
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