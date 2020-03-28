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В России продают верблюда Василия «без вредных привычек»
Источник материала: ОНТ
В Ставрополе (Россия) местный житель дал объявление о продаже верблюда по имени Василий. Мужчина подчеркнул, что у животного нет вредных привычек. Подробности
Владелец дал Василию хорошие рекомендации. Девятилетний верблюд характеризуется как спокойный и здоровый. Уточняется, что хозяин продает верблюда, чтобы завести дойных коров.
Продавец подчеркнул, что верблюд Василий может катать как детей, так и взрослых.
Верблюда можно купить за 130 тысяч рос. рублей (около 4 300 BYN).
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В Ставрополе (Россия) местный житель дал объявление о продаже верблюда по имени Василий. Мужчина подчеркнул, что у животного нет вредных привычек. Подробности...
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